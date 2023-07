Industria: Benzoni (Az-Iv), ddl va nella giusta direzione, votiamo sì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo disegno di legge va nella giusta direzione di dare un contributo importante all'attuazione del Pnrr, in particolare all'attuazione della Missione 1, seguendo peraltro un provvedimento praticamente identico approvato dal governo Draghi. Si tratta di un tema di grande rilevanza per la nostra economia e per la competitività di quel sistema Paese che vogliamo difendere e tutelare, per questo voteremo a favore". Lo ha detto Fabrizio Benzoni, deputato di Azione-Italia viva, intervenendo in dichiarazione di voto sul disegno di legge recante modifiche al Codice della proprietà industriale. "Dispiace - ha aggiunto - che l'atteggiamento costruttivo delle opposizioni non abbia trovato nessuna apertura da parte della maggioranza. Al di là di questo, il provvedimento ci trova comunque dalla vostra parte perché mette al centro la ricerca come elemento centrale di valorizzazione e di crescita del Paese, come chiedono le piccole e medie imprese; perché semplifica le procedure legate al sistema dei brevetti, adeguandosi alle normative europee; perché rafforza indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta, in questo modo tutelando davvero l'agroalimentare italiano. Insomma, ci sono tante buone ragioni per votare a favore. Non basta però, perché oggi la vera sfida è dare alle imprese gli strumenti e gli incentivi necessari per fare ricerca, come noi abbiamo chiesto con un ordine del giorno per la reintroduzione e il finanziamento, attraverso il Pnrr, di Industria 4.0. Su questo - ha concluso Benzoni - aspettiamo ancora risposta". (Rin)