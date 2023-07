Piemonte: accordo tra Margalit startup city New York e Jvp per nuove opportunità di investimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato firmato ieri a New York l'accordo tra Margalit startup city (Mscny) e Jvp (investimento Israeliano) per incoraggiare la cooperazione business-to-business tra imprese Piemontesi e controparti Americane per creare connessioni durature e di alto livello. Con la sigla dell’accordo, il Piemonte avrà a New York un punto di riferimento a disposizione delle istituzioni del territorio e delle delegazioni imprenditoriali che parteciperanno alle attività frutto della collaborazione di Ceipiemonte e Mscny e un canale privilegiato per favorire investimenti di aziende Americane in Piemonte. Al centro dell'interesse degli Usa c'è sicuramente il settore aerospace che vede molte eccellenze in Piemonte, ma anche il comparto salute e delle residenze universitarie. L'accordo sarà un'importante occasione anche per le aziende Piemontesi che vogliono investire negli Stati Uniti. Il valore stimato di investimento degli Usa in Piemonte è di circa 200 milioni di euro con una ricaduta occupazionale di circa 800 nuovi addetti. (segue) (Rpi)