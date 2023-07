Piemonte: accordo tra Margalit startup city New York e Jvp per nuove opportunità di investimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’apertura di questo punto di riferimento negli Stati Uniti è un evento di fondamentale importanza per il Piemonte perché dice agli imprenditori esteri che la nostra regione è il posto che cercano per investire i loro soldi e creare lavoro - ha affermato l’assessore regionale all’Internazionalizzazione Fabrizio Ricca -. Con il Ceip, il nostro centro che ha proprio come missione quella di intercettare realtà industriali da portare sul nostro territorio, stiamo lavorando per fare in modo che tutti quegli ostacoli che un’azienda americana potrebbe incontrare per portare in Italia i suoi capitali vengano rimossi. Essere capaci di facilitare l’arrivo di investitori e mostrare chiaramente quali sono i vantaggi di produrre in una regione come la nostra è un tassello fondamentale per vincere le sfide che ci attendono. Quando pensiamo al Piemonte come alla patria italiana dell’automotive, dell’aerospazio e della manifattura lo facciamo perché vogliamo dare ai cittadini un futuro di occupazione qualificata e in crescita", ha concluso. (Rpi)