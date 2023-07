© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla cerimonia di commemorazione della strage di via d'Amelio.Giardini Falcone-Borsellino, Via Benedetto Marcello (ore 16:45)L'assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Alessia Cappello partecipa all'evento di chiusura di”'Mentorship Milano”, un progetto di empowerment femminile Base Milano, Via Bergognone, 34 (ore 18)REGIONEL'assessore regionale all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, è in Oltrepò Pavese per visitare diverse realtà del settore vitivinicolo. Sono previsti incontri presso Tenuta Mazzolino.Corvino San Quirico (ore 10), Cantina Travaglino, Calvignano, (ore 12), Cantina Vistarino, Rocca de' Giorgi (ore 13:30) e Cantina Torrevilla, Torrazza Coste ore 15:15)L'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, partecipa alla conferenza stampa di presentazione di 13 nuovi autobus ibridi Euro 6 della flotta del Gruppo Locatelli.Autoservizi Locatelli, (via Toscanini, 6 - Bonate Sopra/BG (ore 11)L'assessore di Regione Lombardia a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, incontra la stampa, a Palazzo Lombardia, per fare il punto sulla situazione del settore energetico in Lombardia con approfondimenti sul futuro delle fonti rinnovabili, con un focus sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer).Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 12)VARIEConferenza stampa di presentazione del progetto "We Love Navigli" organizzato da Rotary Club Milano. Intervengono, tra gli altri, Stefano Zuffi, Presidente di Rotary Club Milano e Gabriele Grandini, Presidente MareNostrum, referente commissione ambiente di Rotary Club Milano.Barcone Storico, Ripa di Porta Ticinese, 61 (ore 10:30 )Conferenza stampa per il tour di Bruce Springsteen and The E Street Band. Sono presenti il Sindaco di Monza Paolo Pilotto e di Lissone, Biassono e Villasanta e il fondatore di Barley arts e slow music Claudia Trotta.Sala giunta, Palazzo municipale in Piazza Trento e Trieste (ore 12)(Rem)