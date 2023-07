Sanità: Aran, appuntamento con i sindacati 25 e 26 luglio prossimi su contratto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa all'Aran la lunga "due giorni" di contrattazione no stop con i sindacati per cercare di sciogliere gli ultimi nodi e arrivare alla firma per il rinnovo del contratto collettivo nazionale della dirigenza medica e sanitaria triennio 2019-21. "La prossima doppia convocazione per i sindacati rappresentativi è fissata al 25 e 26 luglio - sottolinea in una nota il presidente Aran, Antonio Naddeo, al termine della riunione di oggi - Restano aperte alcune questioni che riguardano l'orario di lavoro, la pronta disponibilità, le guardie e alcune indennità economiche. L'obiettivo di tutti è arrivare alla firma con un testo il più possibile condiviso e vantaggioso per la categoria, auspicabilmente prima della pausa estiva". (Rin)