Usa: Johnson and Johnson fa causa al governo, disposizioni Inflation Reduction Act sono incostituzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia farmaceutica statunitense Johnson and Johnson ha fatto causa all’amministrazione Biden, dopo che il pacchetto Inflation Reduction Act ha garantito al programma Medicare nuovi poteri per negoziare e abbassare il prezzo dei medicinali. Stando agli atti giudiziari depositati presso un tribunale distrettuale in New Jersey, la società ha affermato che i nuovi poteri assegnati al programma Medicare, riguardante le assicurazioni sanitarie per gli anziani, rappresentano una violazione del Primo e del Quinto Emendamento della Costituzione. (Was)