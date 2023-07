Ue-Celac: profonda preoccupazione per guerra contro Ucraina, Nicaragua non sottoscrive testo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue e i Paesi Celac esprimono "profonda preoccupazione per la guerra in corso contro l'Ucraina, che continua a causare immense sofferenze umane e sta esacerbando le fragilità esistenti nell'economia globale, limitando la crescita, aumentando l'inflazione, interrompendo le catene di approvvigionamento, aumentando l'insicurezza energetica e alimentare ed elevando i rischi per la stabilità finanziaria". È quanto si legge nella dichiarazione finale del vertice Ue-Celac. "In questo senso, sosteniamo la necessità di una pace giusta e sostenibile. Ribadiamo inoltre il nostro sostegno all'Iniziativa sul grano del Mar Nero e agli sforzi dell'Unsg per garantirne l'estensione. Sosteniamo tutti gli sforzi diplomatici volti a una pace giusta e sostenibile in linea con la Carta delle Nazioni Unite", continua il testo. Dopo due giorni di discussione, i 60 Paesi presenti al summit hanno concordato le dichiarazioni conclusive quasi all'unanimità, con la sola eccezione del Nicaragua, che non ha sottoscritto il testo per quanto scritto sul paragrafo legato alla guerra in Ucraina. Le parole scelte fanno infatti menzione diretta del conflitto definendolo "guerra contro l'Ucraina" e non "in Ucraina", di fatto indicando la Russia come Paese aggressore. I negoziati hanno anche portato a esprimere "grande preoccupazione" e non una "condanna", come chiesto da molti Stati Ue, in riferimento al conflitto ucraino. Nella parte finale delle dichiarazioni viene infine fatta specifica menzione di uno Stato che non ha approvato il testo proprio in virtù del capitolo ucraino, pur senza nominare il Nicaragua e il paragrafo in questione. "La Dichiarazione è stata approvata da tutti i Paesi, con un'eccezione dovuta al disaccordo su un paragrafo" si legge nel testo adottato. (Beb)