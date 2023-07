Libia-Italia: capo Consiglio di Stato Al Mishri incontra l’ambasciatore Alberini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Alto Consiglio di Stato libico, Khaled al Mishri, ha ricevuto l’ambasciatore d’Italia a Tripoli, Gianluca Alberini. Lo riferisce su Facebook l’Alto Consiglio di Stato, una sorta di Senato. Al Mishri si è congratulato con Alberini per la sua nomina come ambasciatore in Libia, augurandogli successo nello svolgimento del suo incarico. Nel corso del colloquio, le parti hanno discusso delle relazioni bilaterali e delle modalità per rafforzare la cooperazione economica, a beneficio degli interessi comuni. Inoltre, prosegue la nota stampa, Al Mishri e Alberini hanno parlato del “sostegno al percorso intra-libico per lo svolgimento delle elezioni al più presto, oltre che delle ingerenze esterne di Paesi nella cui agenda non compare la stabilità della Libia”. Al Mishri ha sottolineato l’importanza di completare la stesura della legge elettorale, sulla base delle indicazioni della commissione mista 6+6.(Lit)