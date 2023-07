Casa: Mattia (Fd'I), deve essere un diritto per tutti gli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le mozioni in discussione delle opposizioni "non solo trattano il disagio abitativo come una mera elencazione di vicende senza alcun nesso logico tra di esse, ma le stesse proposte avanzate impegnano il Governo ad adottare provvedimenti che hanno fatto il loro tempo ed hanno mostrato tutta la loro inefficacia. Si continua a puntare su carrozzoni e su meccanismi che invece di risolvere il problema lo acuiscono perché da un lato hanno creato negli anni dei veri e propri obbrobri urbanistici, dall'altro hanno assorbito risorse che non sono servite a realizzare alloggi lì dove davvero servivano. Tutte invocano poi le solite ricette: case popolari garantite a persone che presentano un certificato di domicilio acquisito all'ultimo momento, che si dichiarano senza reddito e che per questo puntualmente scavalcano chi è da anni paziente in graduatoria". Lo ha detto, nell'Aula della Camera, Aldo Mattia, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Ambiente a Montecitorio, in dichiarazione di voto sulle mozioni in materia di emergenza abitativa. "La stagione di chi si ingrassa a danno dei cittadini onesti sta per finire - ha aggiunto il parlamentare -. La mozione di maggioranza, invece, affronta il fenomeno attraverso un'analisi vera, profonda, senza ambiguità, che ci restituisce i veri contorni del disagio abitativo e dell'emergenza sociale che ne sta scaturendo. Penso alle centinaia di migliaia di italiani che in questi giorni hanno visto aumentare a dismisura il mutuo della prima casa e che si vedono l'intero stipendio prosciugato dagli interessi. Grazie al governo Meloni, il principio secondo cui la casa è un diritto per tutti i cittadini e non solo per alcuni di essi sarà finalmente realtà".(Rin)