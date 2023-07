Ruanda: affonda imbarcazione nel fiume Nyabarongo, dieci persone disperse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Ruanda sono alla ricerca di dieci persone, per lo più bambini, che risultano disperse dopo che una barca su cui viaggiavano è affondata nel fiume Nyabarongo, nel sud-ovest del Paese. Secondo quanto dichiarato all'emittente "Radio Ruanda" dal governatore provinciale locale, Alice Kayitesi, quattro persone, compreso il capitano della barca, sono state salvate durante le operazioni di soccorso e il capitano è stato ora arrestato dalla polizia. Il governatore ha affermato che la barca non soddisfaceva i requisiti di sicurezza, tra cui avere un motore e la fornitura di giubbotti di salvataggio. Negli ultimi dieci anni ci sono stati diversi incidenti in barca nel fiume Nyabarongo, spesso causati da imbarcazioni vecchie o sovraccariche. Alcuni residenti vicino al fiume usano le gite in barca come un modo economico e veloce per attraversare aree che richiederebbero molto più tempo per essere raggiunte via terra. (Res)