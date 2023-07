Ucraina: Kuleba invita Paesi della Nato ad aderire a dichiarazione G7 su garanzie di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i Paesi della Nato dovrebbero aderire alla dichiarazione sulle garanzie di sicurezza offerte dai Paesi del G7, dichiarazione firmata la scorsa settimana nel corso del vertice della Nato a Vilnius. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, parlando ad un dibattito dell'Assemblea Generale dell'Onu. "Mentre l'Ucraina combatte per la sua sopravvivenza, esercitando l'autodifesa ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, sentiamo costantemente dei richiami assurdi per stipulare una pace astratta. La maggior parte di loro (Paesi che lo suggeriscono) non intende davvero una pace, ma qualcosa po' diverso", ha detto il ministro ucraino. "Esorto ogni Stato membro delle Nazioni Unite a prendere in considerazione l'adesione alla dichiarazione del G7 e dare un contributo pratico personale alla sicurezza dell'Ucraina", ha detto Kuleba, aggiungendo che in questo modo i Paesi garantiscono anche la propria sicurezza. Il ministro ha sottolineato che dalla scorsa settimana altri 10 Stati hanno già firmato la dichiarazione del G7. (Kiu)