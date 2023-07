G20: riunione Finanze si chiude con documento presidenza, impegno per crescita e inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 in India, presidente di turno, si è conclusa con un documento di riepilogo della presidenza comprendente 26 paragrafi e due allegati. Come nella prima riunione, i delegati si sono divisi sulla guerra in Ucraina: la Russia si è dissociata dai relativi paragrafi (2 e 3) nonché da quello (il quinto) in cui si citano alcuni rapporti di organizzazioni internazionali sui rischi di insicurezza alimentare ed energetica e sulle implicazioni per l’economia globale. La Cina ha dichiarato che la riunione ministeriale non è la sede giusta per discutere di questioni geopolitiche. I ministri e i banchieri centrali hanno ribadito l’impegno a migliorare la cooperazione economica internazionale per una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva; hanno approvato la “Relazione sui rischi macroeconomici derivanti dai cambiamenti climatici e dai percorsi di transizione”; hanno riconosciuto l’urgente necessità di rafforzare e sviluppare l’ecosistema delle banche multilaterali di sviluppo. Su quest’ultimo tema si attende per ottobre la seconda parte del rapporto del gruppo di esperti incaricato di formulare raccomandazioni; per l’attuazione di quelle già accolte è stata concordata una tabella di marcia. (segue) (Inn)