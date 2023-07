G20: riunione Finanze si chiude con documento presidenza, impegno per crescita e inclusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partecipanti alla riunione hanno anche sottolineato l’importanza di affrontare le vulnerabilità al debito dei Paesi a basso e medio reddito in modo efficace, completo e sistematico, incoraggiando il lavoro della Tavola rotonda sul debito sovrano globale (Gsdr), presieduta dall’India col Fondo monetario internazionale (Fmi) e la Banca mondiale. Inoltre, è stato evidenziato il ruolo trasformativo delle infrastrutture digitali pubbliche e sono state approvate all’unanimità le “Raccomandazioni politiche per promuovere l’inclusione finanziaria e i guadagni di produttività attraverso l’infrastruttura pubblica digitale”. È stato approvato anche il nuovo Piano d’azione per l’inclusione finanziaria per il triennio 2024-26, la cui attuazione sarà guidata dalla Partnership globale per l’inclusione finanziaria (Gpfi), di cui l’India è stata nominata copresidente. (segue) (Inn)