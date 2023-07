G20: riunione Finanze si chiude con documento presidenza, impegno per crescita e inclusione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le criptovalute (cui è stata dedicata anche una tavola rotonda collaterale) e le loro implicazioni finanziarie, sono state accolte le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria (Fsb). La presidenza si è soffermata sui rischi specifici per le economie emergenti e in via di sviluppo – tra i quali il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo – e ha avanzato proposte per una tabella di marcia per l’elaborazione di politiche e norme in materia di asset crittografici. Sono state accolte con favore le raccomandazioni del gruppo di lavoro sulla finanza sostenibile sui meccanismi di mobilitazione delle risorse per il finanziamento dell’azione sul clima, così come la discussione sul quadro relativo alle vulnerabilità e ai rischi economici derivanti dalle pandemie. (segue) (Inn)