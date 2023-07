G20: riunione Finanze si chiude con documento presidenza, impegno per crescita e inclusione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo alle infrastrutture, i lavori si sono concentrati sul finanziamento di città del futuro resistenti ai cambiamenti climatici e sostenibili. Si sono tenute anche tavole rotonde sulla riduzione dei rischi dei progetti, sul miglioramento della pianificazione urbana, sulle innovazioni nella finanza mista, sullo sfruttamento delle tecnologie. Infine, sono stati rilevati progressi rispetto al pacchetto fiscale internazionale a due pilastri elaborato in collaborazione con l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) – attribuzione dei diritti di imposizione alle giurisdizioni in cui sono realizzati gli utili delle maggiori imprese multinazionali (primo pilastro) e aliquota minima di imposta (secondo) – con l’accordo di completare i lavori in sospeso secondo le tempistiche previste e di fornire assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo. (segue) (Inn)