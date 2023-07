G20: riunione Finanze si chiude con documento presidenza, impegno per crescita e inclusione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione si è tenuta ieri e oggi a Gandhinagar, nello Stato del Gujarat, ed è stata presieduta dalla ministra delle Finanze indiana, Nirmala Sitharaman, e dal governatore della Reserve Bank of India (Rbi), Shaktikanta Das. Vi hanno partecipato oltre 500 delegati degli Stati membri, dei Paesi ospiti e di organizzazioni internazionali. Nell’ambito del tema scelto dal governo indiano per la presidenza, “Una Terra, una famiglia, un futuro”, la riunione è stata organizzata in cinque sessioni tematiche: economia globale e salute globale; finanza e infrastrutture sostenibili; architettura finanziaria internazionale; tassazione internazionale; settore finanziario e inclusione finanziaria. L’incontro è stato preceduto da eventi preparatori e affiancato da eventi a margine. Le precedenti due riunioni si erano tenute a febbraio a Bangalore, nel Karnataka, e ad aprile a Washington, a margine delle riunioni di primavera dell’Fmi e della Banca mondiale. (Inn)