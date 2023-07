Libano: Associazione banche, recenti attacchi rappresentano fase più pericolosa di storia del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I recenti attacchi contro filiali e dipendenti delle banche del Libano rappresentano la fase più pericolosa della storia del Paese. Lo ha reso noto oggi in un comunicato l'Associazione delle banche del Libano (Abl), aggiungendo che una serie di voci hanno rivelato che "alcune banche stanno valutando la possibilità di chiudere le loro filiali". La Abl ha incoraggiato le banche "a respingere le richieste di tutela degli interessi dei depositanti e a garantire la continuità dei servizi". Inoltre, ha criticato "il lassismo dello Stato libanese e delle sue istituzioni di fronte agli aggressori, nonostante le minacce alla vita dei dipendenti delle banche", e ha sottolineato che questo "atteggiamento di tolleranza incoraggia gli aggressori a continuare con le loro azioni, come se l'obiettivo fosse costringere le banche a chiudere definitamente". Inoltre, l'Abl ha avvertito che se gli attacchi contro i dipendenti e ai clienti all'interno delle filiali dovessero continuare l'Associazione potrebbe essere costretta a "ripristinare le misure normative precedenti al fine di evitare conseguenze dannose". L'Associazione ha infine sottolineato che "l'unica strada per una soluzione efficace è approvare le leggi necessarie per tutelare i diritti dei depositanti". (segue) (Lib)