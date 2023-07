Libano: Associazione banche, recenti attacchi rappresentano fase più pericolosa di storia del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina un correntista libanese ha fatto irruzione in una filiale della Banca Credit Libanais, a Chehime nel distretto dello Shuf, governatorato del Monte Libano, dove è riuscito a recuperare i suoi risparmi, per un valore complessivo di 35.000 dollari. Lo ha riferito l'agenzia di stampa nazionale libanese "Nna". Anche ieri, 17 luglio, un correntista libanese, Edgard Awad, aveva fatto irruzione nella filiale della Banca Al Mawarid nella zona di Antelias, quartiere settentrionale di Beirut, riuscendo a recuperare i suoi risparmi per un valore complessivo di 15.000 dollari. L'uomo, accompagnato dal figlio tredicenne, era entrato in banca minacciando di appiccare il fuoco e seminando il panico tra i dipendenti. (Lib)