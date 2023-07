Casa: Pizzimenti (Lega), no tasse su prima abitazione, è bene primario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema dell'emergenza abitativa "va affrontato con determinazione e convinzione, perché la casa è il bene per eccellenza degli italiani e risorsa imprescindibile per l'esistenza del nucleo familiare. Crediamo sia fondamentale attuare politiche abitative diversificate, rivisitando i parametri economici e sociali per l'accesso al patrimonio pubblico, che tengano conto delle fasce più deboli, scongiurando qualsiasi tentativo di tassare la proprietà privata e rivedendo le agevolazioni fiscali per l'ammodernamento delle abitazioni. Puntiamo su un nuovo piano, multisettoriale, anche con la partecipazione dei privati, dei fondi di investimento, attraverso una rigenerazione urbana, recuperando il patrimonio esistente e riducendo al massimo il consumo di nuovo suolo". Lo ha dichiarato il deputato della Lega, Graziano Pizzimenti, esprimendo voto favorevole alla mozione di maggioranza in materia di emergenza abitativa. (Rin)