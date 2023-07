Bulgaria: Dimitar Radev rieletto governatore della Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca centrale della Bulgaria, Dimitar Radev, è stato rieletto per un altro mandato. Lo riporta l’emittente radiofonica “Radio Bulgaria”. Radev, nominato dalla coalizione Cittadini europei per lo sviluppo della Bulgaria (Gerb) e Unione delle forze democratiche (Sds), e sostenuto dalla formazione composta da Continuiamo il cambiamento (Pp) e Bulgaria democratica (Db), ha ricevuto 155 voti favorevoli, su un Parlamento composto complessivamente da 240 seggi. Il governatore della Banca centrale, eletto per la prima volta nel 2015, manterrà la carica per i prossimi sei anni. Radev ha affermato che l’adesione della Bulgaria all’eurozona nel gennaio del 2025 è “un obiettivo ambizioso ma realizzabile”. “Una delle condizioni più importanti che ho posto quando ho accettato di essere nominato governatore era che la leadership della Banca centrale fosse eletta con un ampio sostegno politico. Questo è un fattore importante per l'indipendenza dell’organismo, anche dai tentativi di interferenza politica”, ha dichiarato Radev.(Seb)