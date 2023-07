Camera: domani audizioni su Piano europeo di lotta contro il cancro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Domani mercoledì 19 luglio, la commissione Affari sociali della Camera, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Piano europeo di lotta contro il cancro", svolge le seguenti audizioni: ore 13:40, Domenico Mantoan, direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas); ore 14, Tiziano Maggino, presidente del Gruppo italiano screening del cervicocarcinoma (GISCi) e Francesca Caumo, vicepresidente del Gruppo italiano screening della mammella (GISMa). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.