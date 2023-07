Pnrr: Fitto, confronto cabina regia proficuo, lavoriamo a definizione complessiva piano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Modalità particolarmente apprezzata da tutti i partecipanti ai tavoli, che hanno ringraziato il ministro per il lavoro fin qui svolto e per l’attenzione ricevuta. “E’ il modo migliore per valorizzare il ruolo della Cabina di regia e individuare per tempo le soluzioni ad eventuali difficoltà. Il nostro intento è consolidare questo dialogo e con i vostri suggerimenti verificare come migliorare questa impostazione”, ha concluso Fitto. Gli incontri proseguiranno nella giornata di domani a partire dalle ore 10 con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative di lavoratori e imprese. I singoli documenti, che saranno redatti e condivisi al termine delle due cabine di regia, saranno oggetto poi di dibattito parlamentare. (Rin)