Veneto: Martella (Pd), solidarietà e vicinanza a Rifondazione comunista per l'aggressione subita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome del Partito democratico esprimo solidarietà e vicinanza alla comunità politica di Rifondazione comunista per la vile aggressione subita da estremisti di destra durante lo svolgimento della propria festa a Quinzano di Verona". Lo ha detto Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto, dopo l'aggressione. "È un episodio inquietante e se alcuni dei fermati sono gli stessi, come si apprende dai media, che si erano resi responsabili dell'aggressione di cittadini di origine marocchina che festeggiavano la vittoria della propria nazionale durante gli ultimi mondiali di calcio allora ci sono tanti elementi da chiarire. Serve un patto di tutte le forze politiche per contrastare e mettere al bando estremismi che praticano violenza e possono innescare un pericoloso cortocircuito" ha concluso. (Rev)