Mercosur: premier Costa, Portogallo e Brasile devono favorire riavvicinamento con Ue

- Il primo ministro portoghese, Antonio Costa, ha evidenziato l'importanza che Portogallo e Brasile favoriscano il riavvicinamento tra l'Unione europea e i Paesi del Mercosur, definendo il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, "campione della lotta al cambiamento climatico". Alla domanda sull'accordo commerciale con Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Venezuela fallito nel 2019, Costa ha ricordato che il quadro politico in Brasile all'epoca era diverso e che l'allora presidente Jair Bolsonaro "non aveva alcun impegno sul cambiamento climatico, di cui negava l'esistenza". Il leader portoghese ha riconosciuto che ci sono "progressi" tra i Paesi del Mercosur e che l'accordo è possibile entro la fine dell'anno sotto la presidenza spagnola del Consiglio dell'Ue. "Sono sicuro che la posizione della Spagna sul Mercosur è una posizione di Stato che non cambierà anche se ci sarà un cambiamento nella composizione del governo", ha detto Costa in merito ad un eventuale cambiamento del governo nel Paese iberico. (Spm)