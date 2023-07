Italia-Vietnam: Nordio firma due trattati bilaterali di cooperazione giudiziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato oggi pomeriggio presso la sede del Ministero due accordi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria con il Ministro della Sicurezza Pubblica del Vietnam, Generale To Lam. L’incontro è avvenuto nell’ambito di una serie di appuntamenti istituzionali del responsabile della sicurezza pubblica del Vietnam in Italia. I due accordi, riguardanti l'estradizione e il trasferimento delle persone condannate, sono il frutto del Memorandum sottoscritto da Italia e Vietnam nel 2016 e si inseriscono nel più ampio quadro di rafforzamento giuridico che l'Italia ha intrapreso in questi anni con i Paesi del Sud-est asiatico. La firma odierna giunge nell'anno in cui vengono celebrati i 50 anni dall’inizio delle relazioni diplomatiche fra Italia e Vietnam. L'entrata in vigore di tali trattati ha come obiettivo garantire la massima efficacia nei confronti della repressione alle forme più gravi di criminalità transnazionale e, come ha spiegato il Ministro Nordio, "siamo persuasi che il Vietnam sarà un partner sicuro e affidabile per l'Italia". (segue) (Com)