Italia-Vietnam: Nordio firma due trattati bilaterali di cooperazione giudiziaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, l'accordo in materia di estradizione consentirà di facilitare la localizzazione, l'arresto e la consegna dei latitanti; mentre il trattato in materia di trasferimento delle persone condannate agevolerà la possibilità, per i cittadini italiani e vietnamiti detenuti all'estero, di fare rientro nel proprio paese di origine per scontare la pena, circostanza ad oggi preclusa proprio in virtù dell'assenza di una cornice giuridica condivisa. Il ministro Nordio ha, infine, annunciato che insieme ai rappresentanti governativi vietnamiti verrà prossimamente firmato un terzo trattato per l'assistenza giuridica penale che attribuisce piena completezza alla cooperazione fra i due paesi nel settore della giustizia. Tale accordo, ha spiegato, "consentirà di affiancare, alle tradizionali forme di assistenza, strumenti innovativi di particolare utilità per le autorità investigative". (Com)