Turismo: sale tassa soggiorno a Roma, i rincari maggiori per affittacamere e case vacanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumenta la tassa di soggiorno a Roma: i rincari maggiori previsti, nel documento di adeguamento del contributo approvato dalla giunta capitolina su proposta dell'assessora al Bilancio Silvia Scozzese, riguardano il settore degli affittacamere. Si tratta dei due ambiti in cui gli aumenti della tassa di soggiorno vanno dal 71 al 100 per cento. Country house e residenze, Bed and breakfast, case per ferie, case e appartamenti vacanza di prima categoria, guest house e affittacamere di seconda categoria, alloggi per uso turistico, immobili destinati alla locazione breve: per queste tipologie i rincari sono del 71 per cento e vanno dai 3,5 euro attuali ai 6 euro futuri. Per le guest house e affittacamere di prima categoria i rincari sono del 100 per cento: si passa da 3,5 a 7 euro al giorno. Sale del 50 per cento la tariffa nei campeggi, villaggi turistici e aree attrezzate alla sosta temporanea, da 2 a 3 euro; negli agriturismi, residenze alberghiere e alberghi a tre stelle: si passa da 4 a 6 euro. (segue) (Rer)