Turismo: sale tassa soggiorno a Roma, i rincari maggiori per affittacamere e case vacanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli hotel due stelle il rincaro è del 67 per cento, da 3 a 5 euro al giorno. Per gli alberghi di lusso, dai 5 stelle in su si passa dagli attuali 7 euro ai futuri 10 euro al giorno: un rincaro del 43 per cento. Aumenta del 43 per cento anche il costo per chi soggiorna in guest house e affittacamere di terza categoria oppure case e appartamenti per vacanze di seconda categoria: i costi passano da 3,5 euro a 5 euro al giorno. Per gli hotel a una stella l'aumento è del 33 per cento, si passa da 3 euro a 4 euro al giorno. La tariffa sale a 7,5 euro per gli hotel 4 stelle dove oggi si pagano 6 euro al giorno, un incremento del 25 per cento. Nessun rincaro per ostelli, rifugi montani, escursionistici e case del camminatore: il costo resta di 3,5 euro al giorno. (Rer)