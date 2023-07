© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La condanna per Patrick Zaki è una vergognosa ingiustizia. Il governo italiano faccia sentire la sua voce per porre fine a questa incredibile vicenda. Libertà e diritti umani non sono in vendita, la loro difesa appartiene a ciascuno di noi". Lo scrive su Twitter l’eurodeputata del Pd Irene Tinagli, presidente della commissione per i problemi economici e monetari a Bruxelles. (Rin)