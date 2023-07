Omicidio Bricca: ordinanza, pista della droga plausibile ma non provata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'omicidio di Thomas Bricca avvenuto il 30 gennaio ad Alatri, per i quali sono indagati Mattia Toson e il padre Roberto si "identifica – scrive il gip nell'ordinanza di misura cautelare con la quale i due sono stati arrestati questa mattina - in una reazione a violenti contrasti che avevano condotto a due pesanti colluttazioni collettive tra gruppi rivali avvenute nel centro storico di Alatri nei giorni immediatamente precedenti l'omicidio". Ma l'ipotesi investigativa "secondo la quale – aggiunge il magistrato - la contesa affonderebbe le proprie ragioni nella volontà di affermazione del predominio sulle attività di detenzione e spaccio degli stupefacenti ad Alatri, per quanto obiettivamente plausibile e suggestiva, non trova negli atti del presente procedimento un sufficiente riscontro organico, completo e lineare, che possa ritenersi convenientemente provato". Ciò nonostante la stessa vittima e i giovani che erano con lui al momento dell'omicidio erano coinvolti in una attività di spaccio di hashish circostanziata dai carabinieri di Alatri il 28 gennaio 2022. (Rer)