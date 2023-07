Zaki: Tempesta (Pd Roma), condanna assurda è sconfitta per l'Italia, governo si opponga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi Patrick Zaki "è stato condannato a tre anni di carcere. Una decisione assurda. Quella parvenza di normalità dietro alla quale in troppi si sono adagiati, dopo la sua uscita dal carcere e la sua laurea di pochi giorni fa, hanno fatto sperare che Patrick avrebbe riconquistato la sua libertà. Non è così ed è una sconfitta per lui e per il nostro Paese". Lo afferma in una nota la presidente del Pd Roma, Giulia Tempesta. "Solo pochi mesi fa Roma Capitale ha conferito a lui la cittadinanza onoraria e la sua voce al telefono che vibrava in aula Giulio Cesare ci ha messo i brividi - spiega -. Non è possibile essere condannati solo per aver espresso la propria opinione, il nostro governo deve opporsi con ogni mezzo: riportiamo Zaki in Italia". (Com)