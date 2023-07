Caldo: a Roma bollino rosso, in 3 giorni +30 per cento accessi al pronto soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il termometro segna oltre 40 gradi. Per strada a Roma si iniziano a vedere sempre meno persone, dirette soprattutto verso le località marittime. I turisti che passeggiano per le vie del centro utilizzano ombrelli e cappelli per ripararsi dal sole e si accalcano intorno alle fontane per riempire bottigliette e borracce. Roma in questi giorni sta registrando temperature da bollino rosso, con ricadute anche sulla salute della popolazione. “Negli ultimi tre giorni c’è stato un incremento del trenta per cento degli accessi al pronto soccorso per via delle alte temperature”, ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato da “Agenzia Nova”. L’anticiclone “Caronte”, infatti, previsto per questa settimana, ha già causato non pochi disagi: questo pomeriggio una donna di mezza età ha avvertito un malore alla stazione Vittorio Emanuele della Metro A. La donna è stata soccorsa, nell'immediato, dagli altri passeggeri in attesa sulla banchina, e sul posto, in pochi minuti, è arrivata un'ambulanza. (segue) (Rer)