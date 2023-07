Caldo: a Roma bollino rosso, in 3 giorni +30 per cento accessi al pronto soccorso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, la Regione Lazio e il Comune hanno messo in campo delle strategie per fornire assistenza alle persone più sensibili alle ondate di calore. L'Amministrazione capitolina, insieme ai volontari, Cri e Acea, ha predisposto ventotto punti sensibili della città per offrire assistenza e informazioni alle persone in difficoltà. A partire dalle 11 di oggi, circa 80 donne e uomini si sono messe in strada per dare consigli sui corretti comportamenti e le buone prassi, per accompagnare cittadini e turisti alle fontane o per erogare direttamente l'acqua dalle bottigliette per riequilibrare l'idratazione. Le zone interessate vanno dal centro alle periferie, come ad esempio, Colosseo, Piazza Pia, Ostia e il Municipio XV. Vengono inoltre privilegiate le aree ad alta frequentazione pedonale o i mercati rionali. (segue) (Rer)