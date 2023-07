Regione Lazio: agenzia rating Fitch conferma valutazione "BBB" con prospettiva "stabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso venerdì 14 luglio, alla chiusura dei mercati, l'agenzia di rating Fitch ha pubblicato una revisione intermedia del giudizio relativo al merito creditizio, di breve e di lungo periodo, della Regione Lazio. Il rating di lungo periodo resta confermato al livello 'BBB' con prospettiva "stabile", così come quello di breve, confermato "F2". Il giudizio è in linea con il quadro nazionale e l'agenzia, pur consapevole del complesso contesto internazionale all'interno del quale la Regione opera, continua a vedere delle prospettive stabili per il Lazio. E' quanto si legge in una nota della Regione Lazio. L'analisi tiene conto di una serie di fattori quali: la solidità e la possibilità di regolazione delle entrate, la sostenibilità della spesa, la flessibilità delle passività e della liquidità, tutti in linea con un profilo di rischio moderatamente basso. (segue) (Com)