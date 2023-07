Regione Lazio: agenzia rating Fitch conferma valutazione "BBB" con prospettiva "stabile" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I lunghi colloqui avuti nelle scorse settimane con le principali agenzie di rating che valutano la stabilità finanziaria della Regione si sono svolti in un clima di grande serenità e di massima collaborazione e trasparenza da parte nostra", spiega l'assessore al Bilancio del Lazio, Giancarlo Righini. "Tenere i conti in ordine è uno dei principali obiettivi che ci siamo posti con la nuova Giunta e la valutazione ottenuta è la conferma che stiamo andando nella giusta direzione", conclude. (Com)