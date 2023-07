Russia: ministero Esteri, nuove sanzioni di Londra non avranno impatto su nostra politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove sanzioni introdotte dal Regno Unito non influenzeranno la politica russa. E' quanto ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russa, Maria Zakharova. "Consideriamo le azioni apertamente ostili di Londra come nuove manifestazioni di pura ipocrisia, che è diventata un segno distintivo della politica estera britannica", ha detto Zakharova in una nota. "Dimostrando una falsa preoccupazione per i bambini", Londra continua con un "cinismo senza precedenti" a consegnare armi mortali a Kiev, ha proseguito la portavoce. "È anche ovvio che nessuna serie di sanzioni aiuterà il Regno Unito a influenzare il corso politico sovrano della Russia. Gli obiettivi dell'operazione militare speciale saranno pienamente raggiunti", ha concluso Zakharova. (Rum)