Speciale infrastrutture: Giubileo, M5s Roma, bene spiaggia Tiberis modello buona pratica per territorio

"Il mio augurio è che Nova possa continuare a crescere e a fornire il suo prezioso contributo" Virginia Raggi

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- "Eravamo certi che Tiberis, la nostra idea e sperimentazione, avrebbe fatto strada. Ora la nostra 'spiaggia di Roma' rientra tra le azioni di riqualificazione nell'ambito del contratto di Fiume Tevere, presentata a Palazzo Valentini con i cinque progetti definitivi realizzati da Roma Capitale con le risorse del piano straordinario del Giubileo 2025". Così, in una nota, i consiglieri capitolini M5s e lista civica Virginia Raggi - ecologia e innovazione. "Noi abbiamo investito molto su questo progetto di rigenerazione urbana, per restituire decoro e vivibilità al Tevere, bonificando e attrezzando un'area che, da decenni, era abbandonata al più totale degrado - continua la nota M5s -. Adesso il Parco d'affaccio Tiberis è un punto di riferimento, considerata buona pratica di cura del territorio e modello di utilizzo delle banchine. Siamo molto soddisfatti per questo giusto riconoscimento. Un'area immersa nel verde, con campi sportivi, zone relax, sdraio e ombrelloni: è sempre stata una nostra priorità riconsegnare ai cittadini infrastrutture e spazi per la condivisione e la fruizione gratuita. Per questo abbiamo voluto e immaginato Tiberis proprio quale luogo di incontro aperto ai cittadini, alle attività sportive e alle iniziative a carattere culturale e formativo, anche al di là dei mesi estivi. Siamo contenti che ora anche l'attuale maggioranza, pur di diverso colore politico, e dopo qualche anno e le passate critiche, si sia convinta della bontà del nostro progetto. Continuiamo determinati, in positiva sinergia, a lavorare in vista dell'appuntamento giubilare del 2025 e delle prossime importanti sfide che attendono la nostra Città", conclude la nota. (Com)