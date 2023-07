Agroalimentare: Coldiretti denuncia Lactalis per violazione contratto sul prezzo del latte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Procederemo a denunciare il gruppo Lactalis per pratiche sleali all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’agricoltura e della sovranità Alimentare per la violazione del contratto sul prezzo del latte". Lo ha annunciato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in occasione dell’Assemblea Nazionale della principale Organizzazione Agricola Europea. La Lactalis "ha modificato unilateralmente il contratto con gli allevatori fornitori di latte diminuendo i prezzi riconosciuti ed introducendo tra l’altro un nuovo indice collegato tra l’altro alle quotazioni del latte europeo non concordato e fortemente penalizzante per i produttori italiani" spiega una nota diffusa dalla Coldiretti. (Com)