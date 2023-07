Ue-Celac: fonti, posizione Italia prudente per raggiungere dichiarazione unitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha lasciato il vertice Ue-Celac di Bruxelles. A quanto si apprende, l'Italia ha tenuto una posizione prudente nel corso del summit, cercando di raggiungere un risultato positivo, soprattutto per quanto riguarda il paragrafo relativo al conflitto in Ucraina e cercando di trovare una posizione unitaria, che per adesso non sarebbe sata concordata fra i 27 Stati Ue e i Paesi latino americani e caraibici (Celac). (Beb)