Lavoro: Tajani, lotta si fa con i fatti non con la retorica

- Per i lavoratori si lotta non con la retorica, ma con i fatti concreti. Lo scrive su Twitter, postando la lettera indirizzata a Barroso, il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, per rispondere agli attacchi subiti da Conte e Calenda. "Ecco la lettera con la quale ho rinunciato a 468 mila di euro di indennità transitoria da Commissario europeo per lasciarli ai cittadini in difficoltà a causa della crisi economica", ha ricordato il ministro.(Res)