Caldo: Magi (Omceo), a Roma in 3 giorni +30 per cento accessi al pronto soccorso

- Nella Capitale “negli ultimi tre giorni c’è stato un incremento del 30 per cento degli accessi al pronto soccorso per via delle alte temperature”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato da “Agenzia Nova”. “Questo incremento – ha spiegato – è legato al caldo, ma non soltanto: va considerato che in questi giorni ci sono stati anche diversi concerti, e quindi sono stati colpiti anche tanti giovani. Per il resto ci sono state diverse persone anziane andate in disidratazione o ipotonia”. Per far fronte ai rischi legati al caldo, “ci sono dei numeri verde, il ministero della Salute ha anche dato indicazione per riattivare le Unità speciali di continuità assistenziale regionale (Uscar) per dare soccorso alle persone che hanno necessità. Nel Lazio – ha concluso Magi – stanno per riattivarle”.(Rer)