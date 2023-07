India-Argentina: incontro ministri Difesa, focus su cooperazione industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa dell’India, Rajnath Singh, ha incontrato oggi l’omologo dell’Argentina, Jorge Enrique Taiana, in visita a Nuova Delhi. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa indiano. I due ministri, si legge nella nota, hanno discusso delle iniziative in corso nella cooperazione di settore e, in particolare, del rafforzamento della cooperazione industriale nell’ambito del partenariato strategico stretto nel 2019. Taiana, giunto ieri nella capitale indiana per una visita di quattro giorni, ha reso omaggio ai caduti deponendo una corona al Memoriale nazionale della guerra e si è recato nella sede di BrahMos Aerospace. La sua trasferta nel Paese asiatico proseguirà con una tappa a Bangalore, nel Karnataka, dove visiterà strutture di Hindustan Aeronautics Limited (Hal) e parteciperà a un evento organizzato nell’ambito dell’iniziativa Innovations for Defence Excellence (Idex).(Inn)