Salario minimo: Grimaldi (Avs), se governo si impegnasse come per i balneari sarebbe a 11 euro

- "Oggi l'universo del lavoro povero è fatto da quel 'mondo sofferenza' della logistica, che in questi giorni si è sollevato per i salari da fame e gli straordinari non riconosciuti; dai tantissimi lavoratori esternalizzati, con appalti e subappalti; da chi è assunto con contratti pirata ma anche, purtroppo, con ccln come il Multiservizi che garantisce solo 7 euro l'ora. È un universo in cui troviamo i lavoratori dei beni culturali, di cui più del 90 per cento è esternalizzato e guadagna meno di 8 euro l’ora; le persone - quasi sempre donne - che svolgono il servizio di pulizia negli uffici, negli ospedali; gli inquadrati con contratti precari: otto su dieci, di cui solo uno su 100 dura più di un anno. Tirocini, contratti a chiamata, staff leasing, collaborazioni occasionali, partite Iva a mono committenza". Lo ha detto il vicecapogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi, intervenuto questa mattina in commissione Lavoro. "Fra i lavoratori subordinati, Inps rileva 2.596.201 lavoratori 'sotto soglia' rispetto a un ipotetico salario minimo di 8 euro all'ora, 2.840.893 lavoratori sotto i 9 euro. - ha aggiunto il parlamentare - Noi chiediamo una cosa semplice al governo: di non spazzare via con un emendamento la speranza di un salario dignitoso per tutti e tutte loro. Se Meloni si impegnasse sui salari come per i balneari salario minimo a 11 euro". (Rin)