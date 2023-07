Campania: Oliviero, il 19 luglio alle 16.58 luci del consiglio regionale accese in ricordo della strage di via D'Amelio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il 19 luglio alle ore 16,58, le luci dell’Aula del Consiglio Regionale della Campania saranno accese in memoria del magistrato Paolo Borsellino e degli agenti della scorta che, 31 anni fa, furono uccisi nella strage di via D’Amelio, per testimoniare la forza della lotta contro la mafia e contro ogni forma di criminalità organizzata e la luce delle idee e delle azioni di coloro che, con il sacrificio della propria vita, hanno tracciato la via della legalità e della speranza”. E’ quanto ha affermato il presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero. (Ren)