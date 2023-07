Usa: primarie repubblicane, DeSantis deposita candidatura in Carolina del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha depositato i documenti per le primarie repubblicane della Carolina del Sud, diventando il primo candidato di un grande partito ufficialmente candidato alla presidenza nel primo scrutinio elettorale del sud. DeSantis, riferisce "Abc News", ha firmato i documenti di deposito del fascicolo alla sede del Partito repubblicano della Carolina del Sud nella contea di Columbia, dove ha fatto tappa nel quadro della sua campagna elettorale. Da maggio, quando ha manifestato la sua intenzione di candidarsi, DeSantis ha lottato per ridurre la distanza con l'ex presidente Donald Trump, che nelle proiezioni delle primarie risulta largamente in testa. Ieri DeSantis ha tenuto un comizio a Tega Cay, una ricca comunità sul lago Wylie lungo il confine con la Carolina del Nord. La Carolina del Sud terrà le primarie presidenziali del Partito Repubblicano il prossimo 24 febbraio. Lo Stato, che vanta anche due candidati locali per il 2024 - l'ex governatore Nikki Haley e il senatore Tim Scott - è fondamentale per le aspiranti presidenziali repubblicane ed è stato una forte base di appoggio per Trump nelle sue precedenti campagne.(Was)