Veneto: Zaia, Gardaland è icona del divertimento ed eccellenza regionale

- Il parco divertimenti Gardaland è un'icona del divertimento e un'eccellenza del Veneto. Con queste parole Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, festeggia il 48mo anniversario del parco, fondato il 19 luglio 1975 sulle rive del Lago di Garda a Castelnuovo del Garda. "Gardaland è una sorta di miracolo all'italiana – ha aggiunto - nato negli anni 70 dall'intuizione di alcuni imprenditori veronesi, al ritorno da un viaggio a Disneyland, di attrezzare un'area di divertimenti sul modello americano. Oggi è una macchina da guerra per il nostro turismo che fa investimenti in continuo per aggiornarsi ogni anno ed essere sempre diversa anche per coloro che l'hanno già visitata". Il parco divertimenti è infatti la seconda attrazione turistica nazionale per numero di biglietti venduti, superata solo dal Colosseo di Roma. (Rev)