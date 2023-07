Pace fiscale: De Lise (commercialisti), Salvini-Ruffini la ragione è nel mezzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fatto, spiega il presidente dei giovani commercialisti, le soluzioni individuate fino ad oggi non hanno dato dati i frutti sperati. "Secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, per la rottamazione delle cartelle avviate tra il 2016 e il 2018, gli incassi sono stati di 19,9 miliardi di euro rispetto ai 53,9 ipotizzati. Nel 2018, poi, del Saldo e Stralcio hanno approfittato poco meno di 400mila soggetti versando 700 milioni di imposte a fronte di 1,3 miliardi previsti. Tra l'altro, le imprese vivono un periodo storico di grande incertezza, con un livello di rischio creditizio medio-alto per quasi un'impresa su due, secondo le ultime indagini". "Significa, lo diciamo da tempo e continueremo a farlo, che servono riforme organiche anche in materia di riscossione e non provvedimenti spot che, come strutturati nel recente passato, non hanno interessato la maggioranza dei contribuenti o non erano utilizzabili da chi realmente era interessato. La normativa che ha introdotto la rottamazione dei ruoli doveva consentire di portare gettito alle casse dello Stato e al contempo di far rientrare posizione debitorie dei contribuenti morosi, ma l'impossibilità di distribuire i pagamenti lungo un arco temporale più ampio e adeguato, ha di fatto vanificato l'intento del provvedimento stesso. Adesso - conclude De Lise - serve un accordo che tenga conto dei numeri". (Ren)