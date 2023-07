Sport: Mollicone (Fd'I), inserimento in Costituzione nostra storica battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'incardinamento alla Camera per l'ultimo passaggio prima dell'approvazione definitiva della legge per inserire lo sport in Costituzione, una nostra storica battaglia, sin dalla scorsa legislatura Il primo tentativo in Parlamento fu fatto, attraverso un disegno di legge presentato nel 1997, dal senatore Maceratini, allora capogruppo di Alleanza nazionale. Lo sport in tutte le sue forme rappresenta un importante strumento formativo di dialogo culturale. Lo sport è anche economia e coesione sociale e la costituzionalizzazione dello sport sarà massimo riconoscimento del valore sportivo". Lo dichiara il presidente della commissione Sport della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone.(Rin)