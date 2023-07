Venezuela: vicepresidente, blocco illegittimo di “paesi egemonici” contro di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha denunciato durate il suo intervento al vertice Unione europea - Comunità di Stati latinoamericani e dei Caraibi (Celac), che si chiude oggi a Bruxelles, il blocco illegittimo di “paesi egemonici” contro Venezuela, Cuba e Nicaragua. La situazione, ha detto, riguarda non solo Venezuela, Cuba e Nicaragua, ma anche altre nazioni e compagnie energetiche europee che si aspettano una maggiore produzione di petrolio in Venezuela. Rodríguez ha quindi proposto di stabilire meccanismi di comunicazione permanente per incontrarsi, superando le differenze e le divergenze. (Beb)