- Giorgia Meloni "non parteciperà al corteo di Palermo per commemorare le vittime di via D’Amelio, sarà presente solo alla cerimonia ufficiale. Le posizioni del suo governo fanno dimenticare la sua propaganda da leader di Fratelli d’Italia, tanto che il mondo dell’antimafia si sente legittimamente tradito". Lo dichiara la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella. (Rin)